В Белгородской области в 2025 году ожидается рост инвестиций на 10%

В инвестиционный портфель региона включено 158 проектов

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в Белгородской области в 2025 году по прогнозу может вырасти на 10% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном заседании, заслушав доклад о системе сопровождения инвестиционных проектов.

"Инвестиции в Белгородской области в этом году могут составить 265 млрд рублей, что на 10% выше уровня 2024-го. Мы должны разработать такой подход, чтобы как с внешними, так и с внутренними инвесторами, а также с малым и средним бизнесом - для нас они тоже инвесторы - работа только усиливалась, и ее качество только росло", - приводит слова Гладкова администрация региона.

Первый заместитель губернатора Белгородской области Илья Пономарев, в свою очередь, сообщил о подготовке трех направлений совершенствования системы сопровождения. "Предлагаем на регулярной основе проводить круглые столы с экспертами по вопросам инвестиционной политики и обучение инвестиционных уполномоченных. Это позволит комплексно сделать анализ реализации проектов и повысить компетенции муниципальных инвестиционных уполномоченных, а также выстроить межмуниципальные связи при реализации проектов регионального уровня", - сказал Пономарев.

В инвестиционный портфель региона в 2025 году включено 158 проектов с общим объемом инвестиций более 500 млрд рублей.