Пассажиры задержавшегося поезда "Сапсан" выехали в Москву

Им полагается компенсация в размере половины стоимости проезда, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Резервный поезд с пассажирами задержавшегося "Сапсана" отправился со станции Ушаки в Ленинградской области в сторону Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Для продолжения поездки пассажиры были пересажены в резервный состав поезда "Сапсан". Со станции Ушаки поезд отправился в 00:39. Ориентировочное время прибытия поезда в Москву составит 04:00", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажирам задержанного по техническим причинам поезда полагается компенсация в размере 50% от стоимости проезда. Для ее получения необходимо заполнить бланк претензии на выплату компенсации, размещенный на официальном сайте ОАО "РЖД".