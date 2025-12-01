Исследование: в октябре зафиксировали рекорд по тратам на машины с пробегом

В этом месяце траты на подержанные автомобили составили 825 млрд рублей, говорится в совместном исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и агентства "Автостат"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Траты россиян на автомобили с пробегом в октябре 2025 года подскочили почти на треть по сравнению с сентябрем 2025 года и достигли рекордных за всю историю наблюдения 825 млрд рублей, указано в совместном исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в середине осени россияне потратили на покупку подержанных машин 825,2 млрд рублей. Это на 17,2% больше, чем в октябре 2024 года и на 29,4% выше показателя сентября 2025 года. Стоит отметить, что сумма денег, потраченных в октябре на автомобили с пробегом, стала рекордной в истории рынка РФ. При этом прежний максимум был зафиксирован год назад - в октябре 2024 года (704 млрд рублей).

Отмечается, что наибольшую долю в финансовой емкости рынка занимают автомобили в возрасте до пяти лет. По итогам октября на них было потрачено 290,8 млрд рублей, что составляет 35,2% от общей суммы. За прошедший месяц доля "свежих" машин заметно выросла - в сентябре им принадлежало 33,6% финансовой емкости. Немного увеличилась доля автомобилей возрастом от пяти до девяти лет: если в сентябре она составляла 30,6%, то в октябре - 31,1%. В середине осени их покупка обошлась в 256,6 млрд рублей.

А вот доля "старых" машин (от 10 лет и старше) уменьшилась более чем на два процентных пункта - с 35,8% в сентябре до 33,7% в октябре. За октябрь на них ушло 277,8 млрд рублей.

Срез по странам

По затратам на вторичном рынке лидерство сохраняют "европейцы". В октябре на их покупку было потрачено 299,7 млрд рублей - на 27,5% больше, чем месяцем ранее. Подержанные "японцы" обошлись в 242,6 млрд рублей (+35,9%), а "корейцы" - в 119,1 млрд рублей (+25,4%).

Отмечается, что во второй осенний месяц затраты россиян на покупку б/у автомобилей российских и китайских практически сравнялись, составив 62,4 (+20,6%) и 62,1 (+38,3%) млрд рублей. И наконец, меньше всего денег было потрачено на американские машины (37,8 млрд рублей, +19,9%). Больше всего таким образом в октябре выросли затраты на покупку подержанных "китайцев".

"В октябре 2025 года в России было куплено 653 тыс. подержанных легковых машин, что является рекордным показателем за всю историю нашего наблюдения за вторичным рынком, то есть с 2007 года. Это в свою очередь способствовало и рекордным затратам на покупку автомобилей с пробегом (825,2 млрд рублей). В качестве одной из причин этого стоит назвать отложенный спрос, который сформировался на протяжении предыдущих нескольких месяцев", - объясняет исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Финансовая емкость - сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.