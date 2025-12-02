RSBI: большинство в МСП считают грядущие изменения по налогам несущественными

Как указано в исследовании, 37% представителей малого и среднего бизнеса придерживаются обратного мнения и намерены пересмотреть свои планы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Большинство российских представителей малого и среднего бизнеса оценивает влияние грядущих изменений налогообложения и повышения НДС как несущественное. Об этом говорится в исследовании индекса RSBI, который совместно публикуют ПСБ, общественная организация "Опора России" и Аналитический центр НАФИ (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Большинство МСП оценивает влияние грядущих изменений налогообложения и повышение НДС как несущественное. Чуть более трети МСП оценивает влияние изменений на бизнес как существенное - 37% компаний сообщают, что пересмотрят свои планы. Наиболее восприимчив к изменениям микро- и малый бизнес, где достаточно высока доля компаний, которые должны в ближайшие пару лет перейти на уплату НДС", - указано в опросе.

Отмечается, что бизнес в целом широко информирован об изменениях в налоговой системе, вступающих в силу с 2026 года.

"62% опрошенных подтвердили, что хорошо понимают характер изменений и провели оценку их влияния на бизнес. 27% - в курсе изменений, но не оценивали их влияние. Недостаточно ясно представляют себе суть налоговых новаций 7% МСП, а 4% сообщили, что вообще не в курсе нововведений со следующего года", - отмечается в документе.

Оценка производительности труда

Согласно традиционному опросу о состоянии контроля за эффективностью и производительностью труда, доля МСП, отслеживающих производительность на регулярной основе (раз в квартал или чаще), увеличилась до 44% с 36% годом ранее. Результаты демонстрируют большую зрелость сегмента на фоне как роста конкуренции и цифровизации, так и непростых экономических условий.

Процент компаний, не проводящих мониторинг эффективности или проводящих его эпизодически, сократился за год до 43% (-9 процентных пунктов). Традиционно наиболее востребована оценка эффективности в среднем бизнесе, где доля предприятий, не осуществляющих такой расчет, составила лишь 28% против 35% годом ранее.

В рамках индекса RSBI проведен опрос 1 781 предпринимателя.