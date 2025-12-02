"Авито": подработка компьютерным мастером стала самой высокооплачиваемой в 2025 году

Средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов составила около 99 362 рублей, указано в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Самой высокооплачиваемой подработкой за восемь месяцев 2025 года оказалась позиция компьютерного мастера. На ней россияне получали в среднем почти 100 тыс. рублей, следует из исследования сервиса "Авито Подработка", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Самой высокооплачиваемой подработкой в январе - октябре 2025-го оказалась позиция компьютерного мастера - среднее предлагаемое вознаграждение составило около 99 362 рублей в месяц, а количество откликов со стороны исполнителей на такие предложения увеличилось более чем в полтора раза (+69%)", - говорится в итогах исследования.

Кроме того, в январе - октябре 2025 года в России лидером по динамике откликов исполнителей стала позиция кладовщика - интерес к специальности на подработке вырос в 2,3 раза (+125%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Среднее предлагаемое вознаграждение для исполнителей здесь составило около 34 519 руб/мес при неполной занятости.

В исследовании также отмечается, что заметно вырос интерес и к подработке комплектовщиком - количество откликов исполнителей увеличилось в 2,2 раза (+120%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комплектовщики занимаются подбором и сборкой продукции для заказов покупателей. Средние предлагаемые вознаграждения за подработку для таких исполнителей составили около 28 633 руб/мес.

Аналитики уточнили, что популярностью пользовалась и позиция упаковщика - ею интересовались более чем в 2 раза чаще, чем годом ранее (+112%). Упаковщики обеспечивают ручную или механизированную упаковку товаров. За такую подработку исполнители могли рассчитывать на вознаграждения порядка 25 341 руб/мес.