Эксперт Ван: безвизовый режим для Китая усилит динамику сотрудничества с РФ

Такая взаимная политика двух стран облегчает путешествия, стимулирует интерес к контактам в различных направлениях и туризму, отметил специалист Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Введенный в РФ безвизовый режим в отношении граждан КНР будет способствовать еще большему усилению динамики сотрудничества между двумя странами. Такую точку зрения выразил эксперт Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань.

"Межличностное взаимодействие КНР и России увеличивается как в масштабах, так и по глубине, - приводит его мнение газета Global Times. - Взаимное введение безвизового режима еще больше усиливает эту динамику".

Как отметил эксперт, подобная взаимная политика двух стран облегчает путешествия, еще больше стимулирует интерес к контактам в различных направлениях и туризму. Он подчеркнул, что это также будет способствовать расширению экономического сотрудничества, углублению культурных и межличностных связей.

Ван Сяоцюань добавил, что на этом фоне, по мере углубления взаимодействия, будет наблюдаться укрепление взаимопонимание между Китаем и РФ, а контакты между ними станут еще более тесными. Как пояснил эксперт, тем самым еще больше "окрепнет общественная поддержка, которая лежит в основе долгосрочного развития китайско-российских отношений".

По сведениям газеты, туроператоры КНР в понедельник зафиксировали резкое увеличение числа запросов на поездки в Россию. Как отмечается, в последнее время в Китае также заметно повышается спрос на авиабилеты и бронирование отелей в РФ.

В понедельник был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которым граждане КНР на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года смогут приезжать в Россию сроком до 30 дней без виз. Власти Китая ввели в отношении россиян аналогичный безвизовый режим с 15 сентября.