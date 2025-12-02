Депутат Наумов: производителям роботов могут снизить налог на прибыль до 3%

Компаниям-покупателям оборудования при этом предлагают давать беспроцентную рассрочку

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Новые меры поддержки для производителей промышленной робототехники могут быть введены в России, включая снижение ставки налога на прибыль до 3% и предоставление компаниям-покупателям оборудования беспроцентной рассрочки. Об этом "Известиям" сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

"Среди мер, которые сейчас прорабатываются в Госдуме с участием экспертного сообщества, - ряд льгот для производителей роботов, а также для компаний, внедряющих их в производство" - отметил Наумов.

Так, возможными мерами поддержки могут стать снижение ставки налога на прибыль с 25% до 3%, а также предоставление беспроцентной рассрочки на приобретение робототехники, процентную ставку при которой будет покрывать государственная субсидия.

По словам Наумова, инициативы могут быть направлены в правительство в ближайшие месяцы после экспертной обработки в комитете Госдуме по экономической политике.