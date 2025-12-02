Депутат Лисовский: ежедневные медосмотры самозанятых таксистов могут отменить

Для водителей, работающих в таксопарках, медосмотры останутся в силе

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Самозанятых водителей такси в России могут освободить от обязательных ежедневных предрейсовых медицинских осмотров. Об этом сообщил "Известиям" один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

По словам депутата, повседневные медосмотры для частных водителей фактически невыполнимы из-за отсутствия инфраструктуры и недостатка медицинских специалистов. В законопроекте также рассматриваются варианты дистанционного контроля состояния здоровья водителей с использованием технологий искусственного интеллекта.

"Мы готовим эти изменения совместно с отраслью, потому что необходимо усовершенствовать действующее законодательство. В 2023 году был принят закон №580 "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ", который, как выяснилось после анализа его правоприменительной практики, не учитывает некоторые реалии", - пояснил Лисовский.

Проект разработан по итогам совещания в Минтрансе с участием Минздрава, МВД и других профильных ведомств. В законопроекте предлагается отделить частных водителей, для которых такси является подработкой, от профессиональных таксистов, работающих в таксопарках, и ввести для них отдельное законодательное регулирование, уточнил депутат.

Также законопроект предусматривает регистрацию самозанятых водителей в специальном реестре с обязательным указанием сведений о личности и транспортном средстве, установление требований к стажу вождения, состоянию здоровья, отсутствию судимости и административных нарушений в области дорожного движения, обеспечение страхования водителей и пассажиров через агрегаторы, а также контроль за состоянием автомобиля и соответствие требованиям технических регламентов, включая наличие полиса ОСАГО.