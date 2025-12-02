Более 50% опрошенных россиян готовы купить квартиру меньшей площади для экономии

На переплату за просторное жилье готовы всего 1,4% респондентов, следует из опроса строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг"

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Свыше 50% жителей России в возрасте от 18 до 65 лет в 2025 году готовы приобрести квартиру на 5-10 кв. м меньше, чтобы сэкономить, следует из результатов опроса строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг", с которыми ознакомился ТАСС. На переплату за просторное жилье готовы всего 1,4% россиян.

Эксперты корпорации провели социологический опрос россиян в возрасте от 18 до 65 лет из разных городов страны, респондентам задавали вопрос об их приоритетах при выборе квартиры в текущем году.

"Половина опрошенных (50,5%) открыты для покупки квартиры на 5-10 кв. м меньше обычного, если это позволит значительно сэкономить. При этом 13,9% этих респондентов "безусловно" готовы сберечь деньги, а 36,6% подчеркивают важность продуманной планировки и выгодной итоговой цены. Только 49,6% всех опрошенных считают площадь критически важным фактором", - говорится в материалах опроса.

Там также отмечается, что на переплату за просторное жилье готовы всего 1,4% респондентов, еще 36,1% находится в поиске оптимального соотношения цены и качества. При этом почти каждый пятый россиянин (19,3%) готов пожертвовать квадратными метрами ради низкой цены, а 32,2% опрошенных ответили, что местоположение и инфраструктура для них важнее метража квартиры.

Согласно результатам опроса, 30,2% россиян считают, что компенсировать меньшую площадь квартиры может развитая инфраструктура района, в котором она расположена. Для 25,2% опрошенных при покупке жилья меньшей площади была бы важна его удобная и функциональная планировка, для еще 20,3% - наличие парковочного места. Уточняется, что всего 7,9% респондентов купили бы квартиру поменьше из-за высокого качества ее отделки. В то же время 16,3% опрошенных считают, что ничто не сможет заменить просторную квартиру.

"Мнения об актуальности тренда на жилье меньшей площади разделились. 10,4% назвали это "будущим рынка", а 26,2% считают, что такой формат особенно популярен среди молодежи и небольших семей. 32,2% не уверены в однозначности ответа, объясняя выбор индивидуальными потребностями. А 31,2% уверены, что стремление к простору никогда не утратит актуальности", - заключили в материалах опроса.