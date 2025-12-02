Товарооборот России и ЕС за первое полугодие снизился до €30,9 млрд

Экспорт российской продукции в страны Европы составил €16,1 млрд, а импорт товаров в РФ оттуда - €14,8 млрд

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Объем товарооборота России и Евросоюза в первом полугодии 2025 года составил €30,9 млрд, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,3%. Об этом сообщили "Известиям" в постоянном представительстве России при ЕС.

"Согласно последним данным статистической службы Европейского союза (Eurostat), динамика торговли Россия - ЕС в первом полугодии 2025-го была отрицательной. Еэсовско-российский товарооборот за шесть месяцев сократился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,3%, с €33,7 млрд до €30,9 млрд", - сообщили в российской дипломатической миссии.

По ее данным, в январе - июне 2025 года экспорт российской продукции в страны ЕС составил €16,1 млрд, что на 10,5% меньше, чем в первом полугодии 2024 года, а импорт европейских товаров в Россию - €14,8 млрд, уменьшившись на 5,7%.

В целом с начала специальной военной операции двусторонний товарооборот сократился на 74%, отметили в постпредстве: с 2022 по 2024 год объем взаимной торговли снизился с €257,5 млрд до €67,7 млрд.

В постоянном представительстве РФ при ЕС подчеркнули, что снижение товарооборота связано с санкционной политикой Евросоюза, отказом от российских энергоресурсов и введением новых таможенных тарифов.