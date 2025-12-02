"Эксмо АСТ": в РФ рост продаж художественной литературы составил 30% в 2025 году

Интерес есть как к российской, так и к зарубежной классике, рассказал президент издательской группы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Доля продаж художественной литературы в 2025 году увеличилась на 30%, сообщил ТАСС президент издательской группы "Эксмо АСТ" Олег Новиков. Он также рассказал о новых трендах среди читателей за последний год.

"Последние два года мы наблюдаем рост продаж художественной литературы. В среднем он составляет около 30%, что достаточно много. Интерес проявляется как к российской, так и к зарубежной классике. Среди отечественных авторов в лидерах Толстой, Достоевский и Булгаков. Они даже обгоняют продажи современных писателей", - сказал он.

Одной из причин роста интереса читателей к классике Новиков назвал необходимость поиска ответов на злободневные вопросы.

Среди трендов 2025 года Новиков выделил интерес читателей к направлению young adult. "Чтение становится более востребованным среди молодого поколения. Мы видим, что среди людей в возрасте 18-25 лет доля активно читающих составляет 60%. Кроме того, популярностью пользуется фантастика. Причем если раньше фантастика и фэнтези считались мужскими жанрами, то сегодня их все чаще приобретают женщины. Так, например, последние продажи новой книги Анджея Сапковского ["Перекресток воронов"] бьют все рекорды", - сказал он.