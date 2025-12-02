Smart Rating: рынок медицинских технологий в III квартале вырос на 12,1%

Согласно исследованию, лидером по росту за год остается сегмент устройств

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Выручка 75 российских medtech-компаний в третьем квартале 2025 года выросла на 12,1% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 16,2 млрд руб. Об этом говорится в результатах исследования аналитического агентства Smart Rating (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Суммарная выручка 75 российских medtech-компаний в III квартале 2025 года составила 16,2 млрд руб. - на 12,1% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Временного "затишья" рынка в летне-осенний период, которое прогнозировали участники рейтинга в II квартале, не случилось. Кроме того, medtech-рынок за три квартала 2025 года вырос на 80,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, лидером по росту за год остается сегмент устройств (+49,6% в третьем квартале). С отставанием более 25% на втором и третьем местах находятся разработчики ПО (+28,8%) и телемедицинские сервисы (+20,9%). Следом за ними с уверенными темпами по увеличению выручки (по сравнению со вторым кварталом 2025 года) идут сегменты онлайн-обучения медработников (стало +16,7%, было +1,7%) и исследований (стало +12,5%, было +0,4%).

В компании отметили, что телемедицинские сервисы сохраняют статус ключевого драйвера российского medtech-рынка (их доля - 34%). Тем не менее возрастающая динамика сегмента устройств (22,8%) говорит о возможной перестановке сил на рынке в 2026 году. При этом ключевыми драйверами внутри сегмента являются производители и поставщики протезов, а также стоматологические бренды, чьи услуги и продукция связаны с исправлением зубных дефектов.

Эксперты обратили внимание, что на фоне высокой конкуренции и ограниченного доступа к внешнему финансированию в отрасли начал прослеживаться тренд по объединению усилий между компаниями. В третьем квартале 2025 года многие из них объявили о стратегическом партнерстве.

"Все больше сделок по слиянию и поглощению, экосистемы крупных игроков активно интегрируют нишевые проекты, а офлайн-лаборатории усиливают свои цифровые компетенции за счет объединения с технологичными компаниями. Такой подход помогает компаниям ускорять R&D, экономить на инфраструктуре и быстрее внедрять новые сервисы", - подчеркнул гендиректор компании "Lab4U - медицинская лаборатория" Алексей Образцов.