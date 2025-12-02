В России нашли новый способ переработки пластика в сорбенты для сбора нефти

ТОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Исследователи Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) разработали центробежно-дутьевую технологию переработки пластиковых отходов в сорбенты для сбора нефти и нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Проект предусматривает создание промышленного производства по переработке отходов термопластов - использованных медицинских изделий, одноразовой посуды, ПЭТ-бутылок - в волокнистые сорбенты. В его основе лежит уникальная центробежно-дутьевая технология, разработанная в ТГАСУ", - сообщили в вузе.

Разработка ученых предназначена для нефтяных и нефтегазовых компаний. Но также ее можно применить для создания спецсорбентов для работы в арктических условиях и разработки мобильных решений для аварийных комплектов.

Новая технология работает следующим образом: расплавленные термопласты образуют тонкую пленку, затем через поток воздуха образуются маленькие волокна с большой поверхностью. Они создаются в вращающемся реакторе, где центробежные силы помогают разбрасывать расплавленный материал и превращать его в волокна. Сорбент хорошо поглощает вещества, не впитывает воду, не токсичен и может использоваться многократно при достаточно низкой себестоимости.

"Ключевым преимуществом метода является его экологичность: процесс не использует токсичные или агрессивные химические вещества, такие как растворители или кислоты, что делает производство безопасным для окружающей среды и персонала", - поясняет проректор по научной работе ТГАСУ Олег Волокитин.

Производство по переработке пластика по новой технологии может решить главные проблемы при ликвидации разливов нефти: низкую эффективность существующих сорбентов, их высокую стоимость, сложность утилизации и отсутствие селективности - многие сорбенты впитывают воду и нефть, из-за чего быстро тонут. Производство можно размещать в больших городах, которые способны организовать сбор и переработку отходов термопластов.