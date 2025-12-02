В Томске запустят производство глиоксаля мощностью 10 тыс. тонн в год

Запуск предприятия запланирован на 2027 год

ТОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Компания "Новохим" планирует открыть в Томске производство глиоксаля мощностью 10 тыс. тонн в год, сообщил ТАСС замгубернатора региона Василий Потемкин.

"ООО "Новохим" реализует стратегические проекты по развитию производства высокотехнологичной химической продукции и импортозамещению. Планируется запуск производства глиоксаля мощностью 10 тыс. тонн в год - важного компонента для фармацевтики, сельского хозяйства и нефтепромысла", - сказал Потемкин.

Он добавил, что ключевые направления компании - выпуск биополимеров для медицины, производство специальных веществ, повышающих огнестойкость материалов, а также кислотных моющих и дезинфицирующих средств.

Как уточнили ТАСС в компании, открыть производство планируют в 2027 году.

ООО "Новохим" производит продукты малотоннажной химии для нефтегазодобывающей, теплогенерирующей, сельскохозяйственной, медицинской, деревообрабатывающей и других отраслей. Компания входит в число резидентов особой экономической зоны "Томск".