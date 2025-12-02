"Ведомости": производители готовой еды просят ГД не приравнивать их к кулинарии

Президент АППГЕ Сергей Беляков отметил, что такое решение привело бы к применению одинаковых регуляторных требований к фабричной продукции и приготовленной в заведениях общепита

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой доработать законопроект партии "Справедливая Россия", предусматривающий запрет на приготовление готовой еды в торговых объектах и приравнивающий ее к кулинарии. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциации.

Как отмечает президент АППГЕ Сергей Беляков, приравнивание готовой еды к кулинарии приведет к применению одинаковых регуляторных требований к продукции, которая производится и упаковывается на фабриках-кухнях, и к продукции, приготовленной в заведениях общепита. При этом готовая еда требует соблюдения специфических условий хранения и транспортировки, а также соблюдения температурного режима для сохранения качества.

Проект закона "Справедливой России", уверены в ассоциации, может осложнить реализацию инициативы кабмина о введении обязательной маркировки готовой еды, так как документ не предусматривает промышленной потребительской упаковки, необходимой для нанесения маркировки и прослеживаемости продукции.