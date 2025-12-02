ТАСС: Европа обновила рекорд импорта СПГ для ноября

Поставки достигли около 12,5 млрд куб. м

ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Европа установила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для ноября за все время наблюдений, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE). В целом с начала года поставки СПГ в регион выросли на 28%.

По итогам ноября потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,5 млрд куб. м, оказавшись на 0,8% ниже, чем в октябре, и на 33% больше к ноябрю 2024 года.

Всего по итогам 11 месяцев поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остались на рекордном уровне и превысили 129 млрд куб. м - на 28,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Поставки СПГ в 2025 году занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой - 42,6%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 20 ноября. На втором месте с долей в 36,9% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 8,9% - поставки газа из Северной Африки.

Это превысило показатели поставок с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) (8,2%). Поставки газа из Азербайджана составили 3,4%.