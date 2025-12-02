"Купер": больше половины россиян из всех видов икры выбирают лососевую

Четверть потребителей предпочитает икру горбуши

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Свыше 50% опрошенных россиян из всех видов икры выбирают лососевую. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер".

"Более половины покупателей (55,9%) выбирают лососевую икру. Каждый четвертый (24,4%) выбирает икру горбуши среди всех лососевых - за узнаваемый вкус и оптимальное соотношение цены и качества. В топе предпочтений также икра нерки (9,2%) и кеты (6%)", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, в начале ноября количество заказов с красной икрой выросло на 5%, при этом более трети из них (37%) приходится на выходные дни. Пик продаж традиционно ожидается в преддверии Нового Года, а также на Рождество и Масленицу.

Большинство россиян (58%) выбирают небольшие упаковки объемом до 100 г. Упаковки до 200 г занимают второе место по популярности (23%). При этом часто в заказы с красной икрой добавляют свежие овощи (31%), фрукты (23%) и овощные консервы (7%), поделились эксперты.

Большинство покупателей - клиенты в возрасте 35-44 лет, из которых 70% - женщины. В то же время мужчины тратят на деликатес заметно больше: средний чек у них на 16,6% выше, чем у женщин. Самые активные покупатели - семьи со средним доходом, на них приходится почти половина (47,6%) всех заказов перед Новым годом, рассказали аналитики.

Лидерами по географии потребления остаются Москва и Московская область (36%), Санкт-Петербург (8%) и Ростов-на-Дону (3%).