FT: Украина начала реструктуризацию привязанного к ВВП долга на $2,6 млрд

По данным газеты, украинский Минфин предложил инвесторам обменять варранты на новые облигации до конца года за денежную компенсацию и постепенное увеличение процентных выплат

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Украина приступила к реструктуризации привязанных к ВВП облигаций госдолга (варрантов) на сумму $2,6 млрд. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times (FT).

По ее данным, Министерство финансов Украины в понедельник представило инвесторам предложение обменять ВВП-варранты на новые облигации до конца года. Взамен инвесторам обещается денежная компенсация в размере до $180 млн и постепенное увеличение процентных выплат. Речь идет о ВВП-варрантах на сумму $2,6 млрд, которые были выпущены в 2015 году и срок полного погашения которых наступает в 2041 году.

По оценке FT, это свидетельствует о том, что Украина пытается подготовить свои финансы к потенциальному заключению мирного соглашения с Россией либо сдержать рост долга на случай, если конфликт затянется.