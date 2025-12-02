Bi.Zone: мошенники создали более 50 доменов в рамках обмана фрилансеров в ноябре

Преступники пытаются увести на такие ресурсы пользователей настоящих бирж фриланса, сообщили в компании по управлению цифровыми рисками

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 50 доменов были созданы в ноябре в рамках мошеннических схем против фрилансеров, сообщили ТАСС в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone. Преступники пытаются увести на такие ресурсы пользователей настоящих бирж фриланса.

Сайты на доменах-фейках могут имитировать страницы получения оплаты от фриланс-бирж. Чтобы завести туда фрилансера, мошенники могут для начала связаться с жертвой через чаты и сообщества, а затем "уточнить детали для оформления заказа" и прислать ссылку на свой фишинговый сайт.

По словам главы Bi.Zone Digital Risk Protection Дмитрия Кирюшкина, на таких сайтах требуется ввести банковские реквизиты.

В компании напоминают, что предложений на биржах становится больше в периоды праздников и каникул, а мошенники такую активность отслеживают и придумывают новые схемы.