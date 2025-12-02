Белгородские предприятия получили 200 млн рублей на инвестпроекты

Средства предназначены для компенсации затрат, связанных с их реализацией

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Белгородским предприятиям в 2025 году выделено 200 млн рублей на компенсацию затрат при реализации семи крупных инвестпроектов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Стараемся помогать нашим предприятиям: в 2025 году из областного бюджета выделили около 200 млн рублей на компенсацию затрат при реализации инвестиционных проектов семи крупных предприятий. Например, Белгородский завод металлоизделий, один из крупнейших лидеров в стране по производству жестяной тары, сегодня реализует инвестиционный проект стоимостью более 600 млн рублей", - сообщил Гладков.

По его словам, власти помогли предприятию компенсировать затраты на подключение электроэнергии. "Конечно же, и новые рабочие места, и новые объемы производства - это всегда радует не только правительство области, но и наших жителей, потому что развиваются наши производства, наша экономика, продолжает развиваться и наша Белгородская область. Будем стараться и дальше делать все, чтобы это происходило всегда", - добавил Гладков.