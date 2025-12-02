Приморье выделило 4 млрд рублей на развитие аграрного сектора

Из них 3 млрд рублей поступили из местного бюджета

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Для поддержки всех видов сельхозтоваропроизводителей в Приморском крае в 2025 году выделено 4 млрд рублей, регион нарастил собственное производство мяса, яйца, молочных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"[В 2025 году] 1 млрд рублей мы получаем из федерального бюджета, и 3 млрд рублей выделяется из местного бюджета для поддержки всех видов сельхозтоваров - производителей разного объема в Приморском крае. <…> Мы должны полностью себя обеспечить. Мы двигаемся к тому, что у нас должно быть собственное мясо птицы. Со свининой вопрос сегодня, в принципе, закрыт. Должны наши молочные продукты стоять на полках, дети должны потреблять наше цельное молоко. Что касается производства масла, то сегодня стоит вопрос о реконструкции завода "Русагро", планируется в ближайшие два - три года реконструировать завод. Сегодня он перерабатывает порядка 80 тыс. тонн и выйдет на объем 300 тыс. тонн переработки сырца", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Кирилла Хижинского.

Он также отметил, что для крупнейшего производителя куриного мяса в Приморском крае, компании "Агроптица", губернатор поставил задачу - расширяться. "Уже подобрали земельные участки, с 2026 года будет делаться проектирование, и в дальнейшем будет строительство. Планируется до 2030 года проект реализовать в полном объеме", - добавил Хижинский.

По данным правительства региона, раньше у агропромышленного комплекса Приморья в приоритете по посевам была соя, сегодня - кукуруза. "В этом году было посеяно порядка 112 тыс. га, общий намолот - порядка 800 тыс. тонн. Это действительно существенный объем. Также мы наращиваем объемы риса: 16,5 тыс. га было посеяно, и получили порядка 60 тыс. тонн. Мы сегодня экспортируем рис, нам дали квоту - 10 тыс. тонн, в прошлом году кукурузу - порядка 370 тыс. тонн. Необходимо иметь квоты, чтобы поддерживать сельхозпроизводителей, ведь это дополнительная прибыль", - цитирует пресс-служба слова Хижинского.