Samsung представил свой первый складывающийся втрое смартфон

Новинка появится в магазинах 12 декабря

СЕУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Южнокорейская компания Samsung Electronics представила свой первый складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFold. Как указано на сайте производителя, новинка появится в магазинах Южной Кореи 12 декабря.

В полностью раскрытом виде диагональ экрана телефона составит 10 дюймов, что сопоставимо по функциональности с планшетом. Смартфон поддерживает мультизадачность: на каждой из трех секций экрана можно открыть отдельное приложение.

Цена Galaxy Z TriFold на рынке Южной Кореи составит 3,5 млн вон (около $2 430). Позднее он появится в Китае, Сингапуре, ОАЭ и США. Устройство будет поставляться в черном цвете со встроенной памятью 512 ГБ, оно будет оснащено самым большим аккумулятором среди складывающихся телефонов Samsung - емкостью 5 600 мАч. Батарея разделена на три секции, как и экран, указывают в Samsung Electronics.

Китайская компания Huawei выпустила свой смартфон со складывающимся втрое экраном - Huawei Mate XT - в сентябре 2024 года.