"Выберу.ру" узнал, сколько экономят в год "ответственные" россияне

Люди, придерживающиеся принципов ответственного потребления, экономят в среднем около 90 тыс. рублей, узнали аналитики

МОСКВА, 2 декабря /ТАСС/. Россияне, придерживающиеся принципов ответственного потребления, экономят в среднем около 90 тыс. рублей в год - почти вдвое больше, чем в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом "Выберу.ру" и имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Рост экономии за счет ответственного потребления - индикатор сразу двух процессов: изменения потребительских привычек и адаптации домохозяйств к структурно более высоким ценам последних лет", - отметил исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.

Согласно исследованию, в 2025 году принципов рационального потребления придерживаются 48% россиян (против 29% в 2024 году). Наибольшая экономия достигается за счет отказа от лишних покупок, составления списков и контроля за расходами.

Почти 80% респондентов сообщили, что отказались от одноразовой упаковки, активнее используют сервисы перепродажи и ремонта, переходят на многоразовые контейнеры и экономят ресурсы. По сравнению с прошлым годом почти на треть выросла доля тех, кто ремонтирует технику вместо замены и сокращает объем отходов.

Наибольшие суммы удается сэкономить на ремонте вместо покупки новой техники - до 100 тыс. рублей в год, перепродаже вещей - до 60 тыс. рублей, а также на отказе от "трендовой" электроники - до 80 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет.