ТАСС: ЕС в конце ноября рекордно отбирал газ из хранилищ

Однако изъятия за весь месяц стали четвертыми максимальными для этого месяца

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Европейские страны во второй половине ноября рекордными темпами для этого месяца отбирали газ из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне похолодания, но изъятия за весь месяц стали лишь четвертыми максимальными для последнего месяца осени, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Закачка газа в европейские хранилища в ноябре стала максимальной за три года - 1,6 млрд куб. м. В то же время отбор из ПХГ оказался равен 9,8 млрд куб. м, что на 16% ниже показателей 2024 года. Однако после слабой первой половины месяца при относительно теплой погоде (отбор оказался вдвое ниже по сравнению с предыдущим годом) Европа с 15 по 30 ноября резко нарастила изъятия из ПХГ. Они стали рекордными (7,7 млрд куб. м) и на 5% превысили показатели ноября 2024 года за этот же период.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, когда в них оставалось 33,57% запасов. На конец ноября ПХГ Европы были заполнены на 75,35% (на 10,6 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 85,4% в 2024 году. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ.

По итогам прошедшего месяца в них находилось 83,2 млрд куб. м газа. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ почти 12 млрд куб. м газа. Нетто-отбор составляет около 8,5 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 49-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 29% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Ранее "Газпром" спрогнозировал ЕС проблемы с газоснабжением в морозы из-за незаполнения хранилищ. Кроме того, глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

По итогам ноября средняя цена газа снизилась на 4% по сравнению с октябрем (порядка $368), а также оказалась на 25% ниже, чем в ноябре 2024 года. В целом текущей осенью котировки оказались на 16% ниже к аналогичному периоду 2024 года. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС за прошедший месяц составила 20% против 21% в октябре.

Поставки СПГ в Европу

Европа в ноябре установила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для данного месяца за все время наблюдений. В целом с начала года поставки СПГ в регион выросли на 28%.

По итогам ноября потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,5 млрд куб. м, оказавшись на 0,8% ниже, чем в октябре, и на 33% больше к ноябрю 2024 года.

Всего по итогам 11 месяцев поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остались на рекордном уровне и превысили 129 млрд куб. м - на 28,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.