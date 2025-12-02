В Приморье направят 1,2 млрд рублей на развитие промышленности до 2030 года

Предприятия смогут получать субсидии на исследования и производство, льготные займы от 300 млн рублей ежегодно, а также поддержку управляющих компаний промпарков

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края направят более 1,2 млрд рублей на развитие промышленности региона до 2030 года, при этом особый акцент будет сделан на развитии высоких технологий и производстве российских беспилотных авиасистем. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Правительство Приморского края направит более 1,2 миллиарда рублей на новую госпрограмму развития промышленности в 2026 - 2030 годах. Документ вступит в силу 1 января следующего года и должен качественно изменить промышленный комплекс региона. Программа предполагает ежегодный рост промышленного производства не менее чем на 10% и создание пяти тысяч новых рабочих мест к 2030 году. Особый акцент сделают на развитии высоких технологий и производстве российских беспилотных авиасистем", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, предприятия смогут получать субсидии на исследования и производство, льготные займы от 300 млн рублей ежегодно, а также поддержку управляющих компаний промпарков. Для координации работы с беспилотниками создадут Центр беспилотных систем Приморского края. "Ожидается, что к 2030 году зарплаты в отрасли будут расти не менее чем на 6% в год, а доля местных беспилотников в госзакупках достигнет 85%. Ежегодно планируется создавать или модернизировать не менее двух промышленных объектов, а в 2026 году - построить два новых промпарка", - добавили в пресс-службе.

В Приморском крае работает несколько региональных государственных программ. Они один из ключевых инструментов реализации национальных приоритетов развития региона, обозначенных в указах президента России Владимира Путина и стратегических документах по развитию Дальнего Востока. В отличие от федеральных программ, они целенаправленно разрабатываются с учетом специфики и экономических особенностей региона.