В России вдвое вырос спрос на аренду детских карнавальных костюмов

Также россияне активно заказывают на детские праздники аниматоров в костюмах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Спрос россиян на аренду детских карнавальных костюмов в ноябре 2025 года увеличился вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные сервисов "Авито товары" и "Авито услуги", с которыми ознакомился ТАСС.

"Спрос на аренду карнавальных костюмов за последний месяц вырос в два раза. Также на 18% вырос интерес к организации детских утренников", - говорится в тексте.

Кроме того, россияне активно заказывают на детские праздники аниматоров в костюмах. За последний месяц заметнее всего вырос спрос на актеров, готовых сыграть для детей снежинку (в 4,5 раза), Снегурочку и Деда Мороза (в 3 раза). Также пользователи сервиса активно интересуются аниматорами в костюмах эльфа и снеговика (в 2,5 раза), поделились эксперты.

По данным аналитиков, в ноябре 2025 года продажи карнавальных костюмов для девочек удвоились по сравнению с октябрем. Самыми популярными стали наряды Снегурочки (9%), лисичек (5%), принцесс (3%), ведьмочек и мышек (по 2%). Особенно сильно выросли продажи костюмов Снегурочки - в 4,5 раза. Затем идут образы феи и Красной Шапочки, покупки которых увеличились в 3,5 раза. Такие костюмы приобретали в среднем за 1 тыс. рублей и 800 рублей соответственно. Кроме того, резко повысился интерес к костюмам лисичек (+3 раза) и Эльзы из мультфильма "Холодное сердце" (+2,5 раза).

Костюмы для мальчиков за последний месяц стали покупать еще активнее - продажи выросли в три раза. Лидируют наряды Снеговика (9% продаж), зайчика (7%), пирата (6%), гусара и Человека-паука (по 2%). Наибольший прирост показал костюм Снеговика - спрос вырос в 13 раз. За ним следует костюм зайчика с ростом почти в шесть раз. Тройку лидеров замкнул костюм Петрушки, который стали покупать чаще в 5,5 раза. Его средняя цена составила 700 рублей.