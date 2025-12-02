В ОАЭ более 1,3 тыс. ресторанов и отелей начнут использовать российское ПО

Ожидается, что сотрудничество будет приносить порядка $1,2 млн в год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. ресторанов и отелей в ОАЭ начнут использовать российское ПО для обслуживания посетителей, рассказали в IT-компании Inno.

"Российский вендор IT-решений для индустрии гостеприимства Inno до конца года начнет обслуживание более 1,3 тысяч ресторанов и отелей в ОАЭ. Цифровой портал, разработанный компанией, дает гостям возможность комфортного выбора блюда или услуги и бесконтактной оплаты счета", - говорится в сообщении.

Как уточняется, соглашение было достигнуто с инвестиционной компанией The Ultima World в рамках выставки информационных технологий Gitex. Ожидается, что сотрудничество с The Ultima World будет приносить порядка $1,2 млн в год.

"Такое решение повышает скорость обслуживания гостей и дает посетителям возможность быстрее получить необходимую услугу. Программное обеспечение работает за счет внедрения в гостевой Wi-Fi портал, разработанный компанией-партнером", - рассказали в компании.

Так, например, при авторизации на Wi-Fi-портале после заселения в гостиницу, посетитель может онлайн забронировать и оплатить все услуги. А в ресторанах посетителям будет доступно полное меню с фотографиями всех блюд, оплата счета в один клик, кроме того искусственный интеллект будет подсказывать лучшее сочетание блюд и напитков.

"Наши решения для ресторанов и гостиниц помогают не просто улучшить пользовательский опыт, но и сократить нагрузку на персонал. Например, мы часто видим в кафе как один и тот же бариста сначала пробивает заказ, потом - делает кофе. Процесс будет максимально оптимизирован и для гостей, и для сотрудника, если бариста не будет отвлекаться на задачи, которые можно доверить цифровым платформам", - отметил гендиректор Inno Александр Буравцов.

Также на Gitex компании удалось достигнуть договоренности о выходе в течение 2026 года на рынки Саудовской Аравии, Южной Кореи и стран Латинской Америки.

Inno - российская IT-компания, специализирующая на создании решений для сферы гостевого сервиса с применением ИИ-технологий, резидент Сколково. Ее разработки включают киоски и планшеты для оформления самостоятельного заказа в кафе и ресторанах, а также QR-меню для небольших заведений. Киоски для оформления и оплаты самостоятельного заказа установлены более чем в 400 кафе, ресторанах и фуд-кортах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и городах Дальнего Востока.