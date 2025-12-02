Чернышенко: число турпоездок по России за 10 месяцев достигло 76,2 млн

Вице-премьер отметил, что самыми востребованными направлениями стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Туристический поток по России за 10 месяцев 2025 года вырос на 4,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 76,2 млн поездок, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Внутренний туризм показывает уверенный рост. Важно, что положительная динамика наблюдается и в период межсезонья. За 10 месяцев - с января по октябрь текущего года - число турпоездок по стране достигло 76,2 млн. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

Вице-премьер отметил, что самыми востребованными направлениями за прошедшие 10 месяцев стали: Москва (10,3 млн), Краснодарский край (8,3 млн) и Санкт-Петербург (6 млн). В десятку лидеров также вошли Московская область (4,7 млн), Республика Татарстан (2,4 млн), Республика Крым (2,2 млн), Свердловская область (1,7 млн), Ставропольский край, Тюменская и Ростовская области (по 1,5 млн).

При этом больше всего вырос турпоток в Карачаево-Черкесскую Республику (в 2,3 раза), Республику Адыгею (+65%), Тверскую область (+49%), Республику Калмыкия (+47%) и Чукотский автономный округ (+46%).

Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что в России наблюдается устойчивый тренд на расширение географии путешествий.

"Крупные курорты активно работают над переходом к круглогодичному формату, насыщая межсезонье событийными мероприятиями. Растет и интерес к России со стороны иностранных туристов. Помимо традиционных маршрутов по Москве и Санкт-Петербургу, все более популярными у гостей становятся Краснодарский край, Республика Татарстан и Дальний Восток", - рассказал министр.