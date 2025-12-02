Мошенники начали использовать знаменитостей в новой схеме от имени Wildberries

Злоумышленники разработали обновленную версию схемы с кликбейтными постами в соцсетях, в которых говорится о "задержании в банке за заказы по акции от Wildberries"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мошенники стали задействовать образы известных личностей в одной из ранее выявленных схем, связанных с Wildberries. В новых публикациях злоумышленники используют имя покойной матери актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Злоумышленники разработали обновленную версию схемы с кликбейтными постами в соцсетях, в которых говорится о "задержании в банке за заказы по акции от Wildberries", уточнили в РВБ. В новой версии используется имя родственницы популярного актера.

По информации компании, в интернете распространяются фишинговые сообщения, где рассказывается история о женщине, якобы задержанной при попытке снять крупную сумму, "заработанную" через акцию маркетплейса. Пользователям предлагается перейти по ссылке на поддельную страницу с предложением "принять участие" в аналогичной акции.

Специалисты отмечают, что мошенники используют образы известных людей, но при этом допускают ошибки в деталях биографии. В одном из недавних фейковых сообщений утверждалось о "задержании матери Дмитрия Нагиева", которая якобы заработала деньги благодаря специальной акции Wildberries.

В компании рекомендовали не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить личные данные на сторонних ресурсах и проверять информацию только через официальные источники.