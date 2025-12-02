"Агроэкспорт": Россия может сохранить лидерство по экспорту подсолнечного масла

В сельхозсезоне 2024/2025 РФ экспортировала почти 7,22 млн тонн

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия по итогам сельскохозяйственного сезона может сохранить лидирующую позицию в структуре мирового экспорта подсолнечного масла, сообщил ТАСС руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

"В сезоне 2025/26 у России есть все возможности сохранить лидирующую позицию в структуре мирового экспорта подсолнечного масла в силу того, что урожай подсолнечника в нашей стране будет на уровне прошлого года, в то время как на Украине, у другого ключевого игрока рынка, ожидается просадка валового сбора семечки до многолетнего минимума", - сказал Ильюшин.

Также сообщается, что по прогнозу Масложирового союза, по итогам сезона 2025/2026 объем экспорта растительных масел из России увеличится на 18% по сравнению с прошлым сезоном. Согласно оценкам экспертов, в сельхозсезоне 2024/2025 Россия экспортировала почти 7,22 млн тонн растительных масел. В тройку крупнейших стран-импортеров вошли Индия, Китай и Иран.

Как рассказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, чьи слова приводятся в сообщении, около 70% всего произведенного растительного масла в России ежегодно отправляется на экспорт.

"Объемы потребления внутри страны хоть и растут, но незначительно, поэтому чем больше произвели масличных, тем больше переработали и отправили на внешние рынки. Именно увеличением производства рапса в 2024 году наравне с защитными мерами внутренней переработки обусловлено увеличение отгрузок масла и шрота", - рассказал Мальцев.