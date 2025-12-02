Германский промышленный союз отмечает серьезный кризис в экономике ФРГ

В 2025 году ожидается спад производства на 2%, что означает его сокращение четвертый год подряд

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Руководитель Германского промышленного союза (BDI) Петер Ляйбингер считает, что правительство ФРГ "реагирует недостаточно решительно" на кризис, в котором оказалась экономика страны.

"Экономическая площадка [Германии] находится в свободном падении, переживает исторический, самый серьезный кризис со времени существования федеративной республики, однако правительство реагирует недостаточно решительно", - приводит его слова пресс-служба BDI. "В конце 2025 года германская промышленность сталкивается с драматическим спадом", - отметил он.

Ляйбингер обратил внимание на то, что в 2025 году BDI ожидает спада производства на 2%, что означает его сокращение уже четвертый год подряд. "Это не конъюнктурный, а структурный спад", - считает он.

Глава BDI сообщил, что в третьем квартале года объемы производства упали на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,2% в годовом выражении. По его мнению, Германия нуждается в решительных структурных реформах с "ясными приоритетами".

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем обострился после прекращения поставок российского газа. Стране третий год подряд угрожает рецессия.