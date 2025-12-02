Минфин открыл книгу заявок на размещение первых ОФЗ, номинированных в юанях

Подать их можно с 11:00 мск до 15:00 мск в букбилдере ПАО "Московская биржа"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ открыло книгу заявок на размещение дебютных выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

"Минфин России сообщает об открытии книги заявок на размещение дебютных выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Сбор заявок инвесторов проходит с 11:00 мск до 15:00 мск в букбилдере ПАО "Московская биржа".

Для размещения предлагаются два выпуска ОФЗ - с погашением 28 февраля 2029 года и 1 июня 2033 года. Ориентиры по ставке купона: 6,25-6,5% годовых для выпуска сроком до погашения 3,2 года и не выше 7,5% годовых для выпуска срочностью 7,5 лет.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (агент по размещению), Сбербанк и ООО "ВТБ капитал трейдинг".

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщал, что министерство отмечает заинтересованность инвесторов в ОФЗ, номинированных в юанях.