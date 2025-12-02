Путин отметил важность поддержки сельского хозяйства в Курской области

Губернатор региона Александр Хинштейн отметил важность того, чтобы все предприятия, которые пострадали от действий украинских вооруженных сил, получили соответствующие меры поддержки

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на важность поддержки сферы сельского хозяйства в Курской области.

Глава государства в понедельник вечером провел в Кремле встречу с губернатором региона Александром Хинштейном. Заслушав доклад о том, какие именно сферы руководитель Курской области считает наиболее приоритетными сейчас с точки зрения восстановления экономики, Путин также добавил: "Поддержка сельского хозяйства".

"Абсолютно верно", - отреагировал Хинштейн, отметив важность того, чтобы все предприятия, которые пострадали от действий украинских вооруженных сил, получили соответствующие меры поддержки.

"Для нас АПК - это приоритет в развитии", - указал губернатор.

"Согласен", - резюмировал Путин.