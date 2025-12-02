IT-компании в РФ будут отчислят 3% сэкономленных средств на образование кадров

Компаниям необходимо заключить как минимум одно соглашение с вузом, осуществляющим подготовку IT-специалистов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Крупные российские IT-компании, имеющие аккредитацию Минцифры РФ, будут отчислять не менее 3% от средств, сэкономленных благодаря IT-льготам, на образование и подготовку будущих кадров. Подписано соответствующее постановление правительства, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Крупные аккредитованные IT-компании будут отчислять не менее 3% от средств, сэкономленных благодаря IT-льготам, на образование и подготовку будущих кадров", - сообщили в аппарате.

Согласно постановлению, IT-компаниям необходимо заключить как минимум одно соглашение с вузом, осуществляющим подготовку IT-специалистов. Соответствующий перечень специальностей будет утвержден Минцифры.

Как отметили в аппарате вице-премьера, инициатива нацелена на укрепление сотрудничества между образовательными учреждениями и IT-отраслью, которая нуждается в кадрах высокого уровня, ориентированных на решение реальных практических задач.

"Цель нововведения - повысить качество IT-образования за счет усиления практической направленности обучения и привлечения к процессу реальных индустриальных партнеров. Планируется, что бизнес будет не только финансировать реализацию программ, но и практически участвовать в их разработке. А именно IT-компании должны будут направлять в учебные заведения сотрудников-практиков в качестве преподавателей, участвовать в разработке учебного плана и актуализации рабочих программ, а также организовывать стажировки для студентов. Это является обязательным пунктом соглашений с вузами", - пояснили в аппарате Григоренко.

"Новый механизм позволит сделать обучение более современным и ускорить адаптацию образовательных программ к потребностям бизнеса за счет включения в программу актуальных задач и прямого взаимодействия студентов с практикующими специалистами", - сообщили в аппарате вице-премьера.

Новая норма, согласно документу, распространяется на аккредитованные IT-компании с численностью сотрудников не менее 100 человек и годовой выручкой от 1 млрд рублей, которые пользовались мерами государственной поддержки в предыдущем году. Наличие соглашения о поддержке как минимум с одной образовательной организацией станет обязательным условием для продления аккредитации в реестре IT-компаний, а также для применения льгот в дальнейшем. Также, до конца года IT-компаниям, соответствующим критериям проекта, рекомендуется определить формат сотрудничества с университетами. Заключить соглашение компаниям необходимо до 1 июня 2026 года - то есть до подачи заявления на подтверждение аккредитации.