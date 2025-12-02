Хинштейн попросил Путина поддержать создание в Курской области СЭЗ

По словам губернатора региона, в области определили три района, где уже есть достаточный набор инвесторов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил президента России Владимира Путина поддержать создание в регионе свободных экономических зон. В области определили три района, где уже есть достаточный набор инвесторов и понятен возможный экономический эффект.

"Я бы просил здесь, Владимир Владимирович, вашей поддержки в обсуждении и в работе совместно с правительством по принятию ряда решений. В частности, мы обсуждали ранее и создание свободной экономической зоны, возможно, не на всей территории Курской области, мы определили предварительно три района, где уже есть достаточный набор инвесторов, и понимаем экономический эффект от принятия таких решений", - сказал он на встрече с Путиным.