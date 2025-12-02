Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

Юань опустился и находился на отметке в 10,9145 рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал снижение индекса Мосбиржи на 0,15%, до 2 682,86 пункта, индекс РТС также опускался на 0,15% - до 1 087,68 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 2,3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 10,927 рублей.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение, находился на уровне 2 679,61 пункта (-0,27%), индекс РТС находился на отметке 1 086,37 пункта (-0,27%).

Юань ускорил снижение и находился на отметке в 10,9145 рублей (-3,55 копейки).