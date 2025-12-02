В Приангарье признали законным исключение более 2 млрд рублей из энерготарифов

Тарифный регулятор пытался оспорить девять предписаний ФАС

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Иркутска признал законным исключение более 2 млрд рублей из тарифов в электроэнергетики в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы РФ.

"ФАС России признала службу по тарифам Иркутской области нарушившей положения нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики и предписала устранить нарушения, исключив из тарифов на 2025 год 2,015 млрд рублей. Тарифный регулятор пытался оспорить девять предписаний службы, Кировский районный суд города Иркутска удовлетворил ходатайства органа регулирования о применении мер предварительной защиты и приостановил их действия, однако признал решения ФАС России законными", - говорится в сообщении.

Антимонопольная служба провела внеплановую проверку на предмет экономической обоснованности расходов, включенных в тарифы в сфере электроэнергетики на 2025 год. Было установлено, что региональный регулятор "учитывал положительные корректировки по результатам предыдущего долгосрочного периода регулирования без оснований, не проводил анализ численности персонала на предмет ее нормативного непревышения, а также определял плановые расходы без учета фактических значений расходов за предыдущий долгосрочный период регулирования".

Также в ФАС напомнили, что сейчас разработан законопроект об унификации подсудности тарифных споров. Согласно нему, такие дела должны рассматриваться только арбитражными судами. Сейчас предписания оспариваются как в арбитражах, так и в судах общей юрисдикции, что приводит к принятию взаимоисключающих актов.