ЦБ РФ продлит банкам право не раскрывать чувствительные к санкциям данные

Меры будет действовать до конца 2026 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк России до конца 2026 года продлит банкам право не раскрывать чувствительные к санкциям данные, в том числе о структуре собственности и членах органов управления, следует из информации на сайте регулятора.

Кроме этого, банкам продлевается до 31 декабря 2026 года право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию об иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации кредитных организаций, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемых в форме слияния, присоединения и преобразования.

Также продлевается обязанность банков раскрывать финансовую отчетность без чувствительных к санкционному риску данных и право кредитных организаций, не являющихся эмитентами, полностью не раскрывать МСФО-отчетность и аудиторское заключение о ней.