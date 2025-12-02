Reuters: Apple не станет предустанавливать в Индии приложение на смартфоны

Компания сообщила, что не соблюдает нигде в мире подобные требования, поскольку они поднимают множество вопросов, касающихся конфиденциальности и безопасности для системы iOS

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Andy Wong

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Компания Apple не планирует предустанавливать по просьбе властей Индии на все новые устройства специальное мобильное приложение с целью обеспечения кибербезопасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Apple не намерена, по их данным, выполнять подобную директиву и проинформирует правительство, что не соблюдает нигде в мире подобные требования, поскольку они поднимают множество вопросов, касающихся конфиденциальности и безопасности для системы iOS.

Индийские власти ранее в частном порядке обратились к производителям смартфонов с просьбой предустанавливать на все новые устройства такое мобильное приложение. Согласно распоряжению, крупным производителям смартфонов дается 90 дней на предустановку приложения Sanchar Saathi на новые мобильные телефоны. При этом пользователи не смогут его отключить. Директива затрагивает такие компании, как Apple, Samsung, Vivo, Oppo и Xiaomi.

Согласно заявлению правительства, приложение необходимо для борьбы "с серьезной угрозой" кибербезопасности, исходящей от дубликатов или поддельных номеров IMEI (International Mobile Equipment Identity) - уникального 15-значного номера, который присваивается каждому мобильному устройству на заводе для идентификации.