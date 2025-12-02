В Санкт-Петербурге пройдет Международный транспортно-логистический форум

Он состоится 1-3 апреля

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Первый Международный транспортно-логистический форум будет проходить с 1 по 3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении правительства России.

"Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. Форум станет крупнейшим международным отраслевым событием в России", - сказано в сообщении.

Организатором форума выступит Минтранс РФ при поддержке правительства, а оператором мероприятия - Фонд Росконгресс.

Как отметил вице-премьер РФ Виталий Савельев, слова которого приводится в сообщении, в текущих геополитических условиях приоритетом для России остается формирование транспортных коридоров, обеспечивающих устойчивость и надежность логистических цепочек. "Международный транспортно-логистический форум в Санкт-Петербурге - это возможность впервые собрать на одной площадке тех, кто определяет будущее мировой транспортной отрасли, - государство, бизнес и международных партнеров, и выработать практические механизмы взаимодействия", - добавил он.

По словам главы Минтранса РФ Андрея Никитина, на форуме планируется обсудить выстраивание взаимовыгодных транспортных коридоров, синхронизацию отраслевого законодательства и создание единого международного цифрового транспортного кодекса.

В сообщении также указано, что темы форума охватят цифровизацию, инновационные технологии в логистике, повышение безопасности перевозок, совершенствование нормативно-правового регулирования в транспортной сфере на международном уровне. Основное обсуждение будет посвящено развитию международных транспортных коридоров, таких как МТК Север - Юг, а также укреплению интеграционных связей в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС.