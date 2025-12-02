Telegram впервые с ноября заблокировал за день более 500 тыс. групп и каналов

Это второй раз за историю наблюдений с 1 декабря 2023 года, когда за один день заблокировано более полумиллиона групп

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Администрация Telegram за 1 декабря заблокировала более 509 тыс. каналов и групп, нарушающих его политику, следует из обновленной статистики на сайте мессенджера.

Последний раз значение по блокировкам больше этого было 13 ноября - более 519 тыс. Это второй раз за историю наблюдений с 1 декабря 2023 года, когда за один день заблокировано более полумиллиона групп и каналов.

По данным на 2 декабря, в 2025 году заблокировано более 38,9 млн каналов.