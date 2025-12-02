Euractiv: послы ЕС могут изучить предложение по российским активам 3 декабря

Речь идет о формировании так называемого репарационного кредита для Украины

© AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Послы Евросоюза могут в среду впервые подробно ознакомиться с предложением Брюсселя о формировании так называемого репарационного кредита для Украины за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

Глава Евросовета Антониу Кошта в частном порядке предупредил лидеров стран ЕС о возможных затяжных переговорах из-за вопроса активов на предстоящем саммите в Брюсселе - от одного до трех дней, пишет Euractiv.

Страны ЕС продолжают обсуждать пути дальнейшего финансирования Украины, в том числе возможность использования для этой цели замороженных на Западе активов РФ. Бельгия заблокировала на саммите ЕС 23 октября план ЕК по экспроприации активов РФ под видом предоставления Украине "репарационного кредита", опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены по всем странам блока. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС в декабре, а Еврокомиссия получила указание подготовить различные варианты кредитования Украины на 2026-2027 годы. Европейский центральный банк отказался поддержать выплату Украине в размере €140 млрд.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявляла, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.