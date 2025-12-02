В ГД призвали подготовить разъяснения для судов из-за мошенничества с жильем

Депутаты от фракции "Новые люди" отметили, что добросовестный покупатель, который проверил все документы, остается и без жилья, и без денег

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо председателю Верховного суда Игорю Краснову с просьбой подготовить разъяснения для судов по делам о признании недействительными сделок с недвижимостью, совершенных под влиянием мошенников. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в подобных случаях возникает правовая коллизия: суды защищают права продавца по нормам о недействительности сделки (ст. 178 ГК РФ), при этом реальную обязанность вернуть деньги на продавца часто не возлагают, так как средства уже переведены мошенникам. Механизм компенсации от государства здесь тоже не работает: он применяется только при истребовании имущества (виндикации), а не при оспаривании сделки, отметили авторы запроса. По их словам, добросовестный покупатель, который проверил все документы, остается и без жилья, и без денег - фактически он несет на себе все финансовые последствия преступления, совершенного третьими лицами.

"Учитывая высокий социальный запрос, просим вас, уважаемый Игорь Викторович, рассмотреть возможность проведения системного анализа судебной практики по делам о признании недействительными сделок с недвижимостью, совершенных под влиянием мошенников. И в случае выявления проблем подготовить разъяснения для судов, чтобы при расторжении сделок купли-продажи по аналогичным основаниям компенсировать покупателю стоимость квартиры за счет мошенников, либо если они не установлены, за счет продавца", - указано в тексте письма.