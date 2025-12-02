Минэнерго согласовало инвестпрограмму "Русгидро" на 2026 год

Ее объем может сохраниться на уровне, который был утвержден в рамках долгосрочной программы развития

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Инвестиционная программа "Русгидро" на 2026 год согласована Минэнерго РФ. Ее объем может сохраниться на уровне, утвержденном в рамках долгосрочной программы развития. Об этом ТАСС сообщил член правления группы "Русгидро" Роман Бердников в кулуарах Международного форума "Электрические сети - 2025".

"В общем согласована, да, все процедурно. Коллапсов каких-то нет. Технически процедуры идут, все досогласовывается. Я цифры не помню, но она как плановая была, так она и остается", - сказал он.

В октябре заместитель гендиректора по финансам и корпоративному управлению "Русгидро" Сергей Теребулин сообщал журналистам о том, что группа рассчитывает: инвестиционная программа компании в 2026 году будет немного больше, чем в текущем году.

В июле глава "Русгидро" Виктор Хмарин отмечал, что инвестиционная программа компании до 2029 года составляет 1,13 трлн руб. 80% этой инвестпрограммы осуществляется на Дальнем Востоке.

В конце марта "Русгидро" представила свою инвестпрограмму на 2025-2029 годы. Она предполагает ввод 3,3 ГВт электрической мощности и более 2,5 тыс. Гкал·ч тепловой мощности.

В инвестиционной программе до 2029 года предусмотрено финансирование реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2, строительство Хабаровской ТЭЦ-4 и Артемовской ТЭЦ-2. В планах также значится расширение Партизанской ГРЭС, строительство вторых очередей Якутской ГРЭС-2 и Нерюнгринской ГРЭС.

Кроме того, предусмотрен ввод двух новых гидроэнергетических объектов - Нихалойской и Верхнебаксанской малых ГЭС.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).