"Еврохим" будет добиваться ареста активов итальянской Maire за рубежом

"Еврохим Северо-Запад - 2" готовит обращения о наложении ареста на активы и денежные средства Maire в тех юрисдикциях, где у группы, в частности, реализуются крупные проекты

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Еврохим Северо-Запад - 2" намерен добиваться исполнения решения суда в Москве по иску против структур итальянской инженерно-строительной группы Maire о взыскании более 171 млрд рублей за пределами России, в том числе в странах СНГ, БРИКС, Африки и на Ближнем Востоке, сообщили ТАСС в компании.

"Еврохим Северо-Запад - 2" будет добиваться исполнения решения Арбитражного суда Москвы, который 27 ноября постановил солидарно взыскать со структур итальянской инженерно-строительной группы Maire S.p.A. более 171 млрд рублей (около €2,2 млрд - прим. ТАСС)", - заявили в компании. Там уточнили, что спор возник в связи с неисполнением иностранным подрядчиком обязательств по строительству производства аммиака и карбамида в Кингисеппе.

"ЕХСЗ-2" готовит обращения о наложении ареста на активы и денежные средства Maire в тех юрисдикциях, где у группы реализуются крупные проекты и где предусмотрено признание решений российских судов. В их числе - страны СНГ, государства БРИКС, страны Африки и Ближнего Востока", - добавили в компании.