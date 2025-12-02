Швеция выделила $120 млн на гражданскую помощь Украине в зимний период

Средства пойдут на электроснабжение, ремонт и восстановление разрушенной инфраструктуры, проведение реформ, а также будут использоваться в области медицины и здравоохранения

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Швеции представило Украине новый пакет гражданской помощи в размере 1,112 млрд крон ($120 млн). Средства предназначены для удовлетворения наиболее насущных нужд в области восстановления и укрепления устойчивости в условиях как текущего зимнего периода, так и будущих зим, говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Выделенные средства пойдут, прежде всего, на электроснабжение, ремонт и восстановление разрушенной инфраструктуры, проведение реформ, а также будут использоваться в области медицины и здравоохранения. Они направляются в ряд организаций и фондов, в частности в Северную экологическую финансовую корпорацию (NEFCO), Целевой фонд реконструкции Украины Всемирного банка (URTF), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

"Правительство представляет новый пакет поддержки, ориентированный на удовлетворение самых насущных потребностей этой зимой, а также на поддержку, которая укрепит устойчивость Украины в долгосрочной перспективе. Швеция продолжает делать все возможное для поддержки Украины", - приводятся в пресс-релизе слова министра внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Беньямина Дусы.

С февраля 2022 года Швеция выделила на помощь Украине около 109 млрд крон ($11,5 млрд), из которых 19,4 млрд крон ($2,05 млрд) приходится на гражданскую поддержку.