Вице-президент Apple по ИИ уволился

Джон Джаннандреа пришел в компанию в 2018 году

Джон Джаннандреа (в центре) © AP Photo/ Jeff Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Американская технологическая компания Apple объявила об уходе с должности вице-президента по машинному обучению и стратегии развития технологии искусственного интеллекта Джона Джаннандреа. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Джаннандреа, который пришел в Apple в 2018 году, покинет ее окончательно весной 2026 года. До этого он будет занимать должность советника компании.

Исследователь ИИ Амар Субраманья, присоединившийся к компании в июле, назначен вице-президентом по ИИ, при этом работать он будет под руководством старшего вице-президента Крега Федериги. Выходец из Индии Субраманья, который сделал карьеру в Google, а затем провел год в Microsoft, будет курировать разработки моделей ИИ, исследования в сфере машинного обучения и в области безопасности технологии ИИ. Часть находившихся в подчинении Джаннандреа подразделений будут перераспределены между другими менеджерами.

Под руководством Субраманья в Google разрабатывали собственный чатбот Gemini. "Его глубокие знания как в области ИИ, так и машинного обучения, а также опыт интегрирования исследовательских наработок в пользовательские продукты будут играть важную роль в инновационной деятельности Apple и будущих продуктах на основе функции Apple Intelligence", - говорится в заявлении компании.

Причины ухода Джаннандреа не называются. В компании лишь поблагодарили его и отметили, что он "заложил основу" в развитие направления ИИ в Apple. Перестановки же помогут компании "расширять горизонты возможного", ускорить разработки и начать "новую главу, в которой Apple активнее работает над определением будущего ИИ для пользователей по всему миру", добавили в компании.

Портал TechCrunch в свою очередь называет перестановки "перетряской" и указывает, что "оглядываясь назад, кажется, что это было неизбежно". Apple запустила функцию Intelligence на основе ИИ лишь в 2024 году, а ее внедрение сопровождалось сбоями и ошибками, что выставляло компанию в невыгодном свете на фоне конкурентов. Весной 2025 году агентство Bloomberg сообщило о внутреннем конфликте в компании между Федериги и Джаннандреа из-за задержек в разработке новых функций продуктов Apple, в результате чего последний фактически остался "не у дел".