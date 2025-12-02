S7 отменила сервисный сбор для льготников после вмешательства прокуратуры

Это противоречило законодательству РФ и ограничивало права льготных категорий граждан, отметили в прокуратуре

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания S7 отменила сервисный сбор при покупке авиабилетов пассажирами из числа инвалидов, сопровождающих и многодетных семей после представления Новосибирской транспортной прокуратуры. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

"Транспортный прокурор внес представление генеральному директору акционерного общества, по результатам рассмотрения которого взимание сервисного сбора при приобретении авиабилетов указанных категорией граждан через контактный центр авиакомпании "Сибирь" отменено", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что при оформлении льготных авиабилетов через контактный центр авиакомпании начислялся сервисный сбор в сумме 350 рублей за каждый сегмент перевозки. Это в том числе касалось билетов для пассажиров с инвалидностью, сопровождающих и членов многодетных семей. Это противоречило законодательству РФ и ограничивало права льготных категорий граждан.