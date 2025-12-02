Новый резидент ТОР "Забайкалье" запустит производство L-карнитина в 2026 году

Планируется выпускать более 4 тыс. единиц продукции в год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" в 2026 году запустит производство L-карнитина и коллагена. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Компания "Фреш БАД" в статусе резидента территории опережающего развития "Забайкалье" запустит производство биодобавок, включая L-карнитин, коллаген с витаминами и другими микронутриентами. Производственный цех разместится на территории промышленного парка "Кадалинский", - говорится в сообщении.

Резидент начнет производственную деятельность в третьем квартале 2026 года, выйдя на полную мощность в середине 2027 года. Планируется выпускать более 4 тыс. единиц продукции в год. Сбыт будет ориентирован на сети магазинов и аптек, а также дистрибьюторов в Сибири и на Дальнем Востоке. "Мы видим растущий спрос на качественные, доступные биодобавки, особенно в регионах. В рамках нашего проекта создается автоматизированное предприятие, которое будет выполнять полный производственный цикл, от расчета и смешивания точных дозировок до выпуска расфасованного продукта в пресс-шейк-крышках. Локализация производства на территории Забайкальского края позволит выпускать продукцию с оптимальным соотношением цены и качества", - отметил генеральный директор ООО "Фреш БАД" Алексей Веслополов.

Промышленный парк "Кадалинский", строящийся на территории опережающего развития "Забайкалье", готов на 75%. Двухэтажный административно-бытовой корпус с помещением центра обработки данных (ЦОД) и три одноэтажных производственных цеха общей площадью 6,2 тыс. кв. м планируется ввести в работу в 2026 году. Работы ведутся одновременно на всех ключевых объектах парка с высокой интенсивностью.

По данным КРДВ, на ТОР в Забайкальском крае проекты реализуют 100 резидентов, 35 из которых уже осуществляют операционную деятельность. Общий объем заявленных инвестиций превышает 913 млрд рублей, создается более 35,2 тыс. рабочих мест. Бизнес фактически вложил 422,1 млрд рублей и уже создал 15,7 тыс. рабочих мест.