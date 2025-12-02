ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Песков назвал Россию надежным поставщиком энергоресурсов в Индию

Торговля приносит огромную пользу Нью-Дели, подчеркнул представитель Кремля
Редакция сайта ТАСС
08:57
обновлено 09:08

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Россия продолжает оставаться важнейшим поставщиком энергоносителей в Индию по конкурентоспособным ценам, поэтому взаимная торговля остается выгодной и полезной для Нью-Дели. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

"Россия продолжает оставаться важнейшим поставщиком энергоносителей в Индию по конкурентоспособным ценам. И мы не сомневаемся, что эта торговля приносит огромную пользу Индии и одновременно взаимовыгодна", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Нью-Дели обмениваются взаимными и совместными инвестициями в этой области, благодаря чему сотрудничество становится "еще более ценным" для двух стран. 

ИндияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич