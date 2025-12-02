Песков назвал Россию надежным поставщиком энергоресурсов в Индию

Торговля приносит огромную пользу Нью-Дели, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Россия продолжает оставаться важнейшим поставщиком энергоносителей в Индию по конкурентоспособным ценам, поэтому взаимная торговля остается выгодной и полезной для Нью-Дели. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

"Россия продолжает оставаться важнейшим поставщиком энергоносителей в Индию по конкурентоспособным ценам. И мы не сомневаемся, что эта торговля приносит огромную пользу Индии и одновременно взаимовыгодна", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Нью-Дели обмениваются взаимными и совместными инвестициями в этой области, благодаря чему сотрудничество становится "еще более ценным" для двух стран.